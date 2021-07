“Vi comunichiamo inoltre – proseguono – che ci stiamo attivando nelle sedi opportune per supportare le nostre ragioni anche nel vostro interesse.

Nel frattempo, vi confermiamo che per accedere al Parco servirà dal 6/08 la certificazione verde covid 19 in formato digitale o cartaceo. Oltre il Green Pass può essere utilizzato e bastare anche uno tra i seguenti certificati: lo stato di avvenuta vaccinazione (basta la 1° dose); certificato di avvenuta guarigione dall’infezione SARS-CoV-2 nei 6 mesi precedenti; l’effettuazione di un test (tampone molecolare) o test rapido (test antigenico rapido) con esito negativo da effettuare entro le 48 ore prima dell’ingresso al Parco. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dai controlli e possono accedere senza Green Pass”. In conclusione gli organizzatori scrivono: “Per tutti coloro che non hanno il Green Pass abbiamo pensato a una promozione speciale”.

A maggio scorso i gestori del parco divertimento hanno organizzato una manifestazione per chiedere al governo la riapertura.