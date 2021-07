E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio regionale il disegno di legge che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia.

“Le insegne poste sulle antiche botteghe, i prodotti unici frutto del lavoro fatto rigorosamente ‘a mano’ dagli artigiani, le particolari architetture che fanno da cornici a queste attività meritano di essere salvaguardate soprattutto in questo periodo in cui tutti stanno provando a rialzarsi dal duro colpo inflitto dalla crisi cui si è aggiunta la pandemia. La legge mira infatti a favorire l’occupazione provando a dare continuità al lavoro di tanti artigiani. L’auspicio è quello di non vedere più lavoratori costretti a chiudere le serrande delle proprie attività”, il commento del consigliere Francesco Paolicelli.

Foto La Fune

