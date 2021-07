Ambiente, memoria, rispetto dell’altro, storia, biodiversità, rapporto con il territorio. Sono gli ingredienti principali dello spettacolo “Peppino e il tesoro dei briganti” della compagnia Carticù, in programma venerdì 30 luglio 2021, a Massafra, in Piazza Scarano, per “La Scena dei Ragazzi” – L’albero delle storie, rassegna di teatro famiglia realizzata dal Comune di Massafra in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il Teatro delle Forche. Lo spettacolo, di e con Giuseppe Ciciriello, è vincitore del Premio EarThinkFestival 2016. Musiche in scena di Piero Santoro.

È uno spettacolo che racconta dell’amore per la terra, una terra che sta scomparendo per far posto al cemento che avanza con le sue ruspe e betoniere; racconta un amore, tramandato di generazione, in generazione, attraverso la pratica dell’ “aver cura” e il piacere di raccontare storie: storie di boschi, di banditi, di lupi, di re, di regine, di battaglie; storie di terra, alberi, boschi, amore e tesori.

Ingresso ore 20.30. Inizio ore 21.00. L’evento sarà realizzato nel rispetto della normativa anti-Covid.

