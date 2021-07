Due Frecciargento arricchiranno tutti i giorni, da domenica 1 agosto a domenica 5 settembre, l’attuale offerta tra la Puglia e la Capitale, facilitando gli spostamenti verso le località turistiche. Confermando ulteriormente con questa iniziativa il sostegno concreto del Gruppo FS al turismo, settore importante anche dell’economia pugliese.

Da Bari partirà un Frecciargento alle 9.36 che arriverà a Roma Termini alle 14.08. Dalla Capitale partirà alle 12.10 un Frecciargento diretto nel capoluogo pugliese con arrivo previsto alle 16.26.

I treni fermeranno a Barletta, Foggia, Benevento e Caserta. Per raggiungere Monopoli, Fasano, Cisternino, Ostuni, Brindisi e Lecce si potrà proseguire il viaggio a bordo dei treni regionali. I biglietti per i nuovi collegamenti sono in vendita da oggi su tutti i canali Trenitalia.

