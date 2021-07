Corrente elettrica a singhiozzi e acqua razionata. E’ quanto accade nei quartieri del V Municipio che ormai da giorni, ma in particolare da ieri notte, lamentano diversi disagi. In particolare, Palese, Santo Spirito, San Pio, Torricella e Catino, sarebbero da questa mattina senza corrente.

In alcune zone, stando alle segnalazioni effettuate dagli stessi cittadini, la corrente invece va e viene ad intermittenza. Lo stesso, segnalano alcuni cittadini, accade con l’acqua corrente, che in alcune zone avrebbe pressione notevolmente ridotta. Diversi i disagi che stanno preoccupando i cittadini, dalla possibilità di un guasto agli elettrodomestici, a quella che possa rompersi l’autoclave, ma non solo. In tanti lamentano timori in merito alle temperature troppo alte che in assenza di condizionatori o ventilatori potrebbero causare problemi ad anziani e bambini.

L’assenza di energia elettrica, in particolare, stando a quanto dichiarato sui social dal presidente del V Municipio, Vincenzo Brandi, sarebbe dovuta ad un “guasto importante su più linee” e riguarderebbe anche la zona di Giovinazzo. Al momento ci sarebbero alcune squadre al lavoro per tentare di ripristinare il guasto in tempi brevi. “La previzione di Enel è che si riesca a ridare la linea per le ore 19/20. Speriamo che si riesca prima” – ha specificato Brandi.

