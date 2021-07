Stava scartando alcuni prodotti dagli involucri originali e dopo aver tolto l’antitaccheggio, li stava disponendo nel suo marsupio. E’ accaduto in un centro commerciale a Molfetta dove il proprietario ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati il 34enne di Ruvo di Puglia, incensurato, dopo aver superato le casse, era già all’uscita del negozio. Sottoposto a controllo, è stato trovano in possesso di diversi ricambi elettrici per autoveicoli, per un valore di 300 euro circa. A questo punto ha tentato di scappare a piedi ma i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato.

