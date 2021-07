Tragedia questo pomeriggio sulla SS96, all’altezza di Modugno. Ha perso la vita un 60enne di Bitonto.Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l’uomo, a bordo di una Ford Fiesta, abbia urtato contro la banchina ai lati della strada, per cause in corso di accertamento. L’ auto si è ribaltata e l’uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo. Il tratto di statale, in direzione Altamura, è stato chiuso per diverso tempo per consentire gli accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

