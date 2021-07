Hai smarrito il codice AUTHCODE necessario per scaricare il Green Pass? La Regione Puglia ha attivato un portale online per rilasciare i dati d’accesso per chi non lo avesse giàricevuto dopo la guarigione, la vaccinazione o un tampone negativo.

Ecco come recuperarlo subito. Basta collegarsi all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth

Inserire il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tua tessera sanitaria e la data dell’evento – guarigione, vaccinazione, tampone – con cui puoi ottenere il Green Pass

Copiare il codice AUTHCODE che ti apparirà sullo schermo e richiedi il Green Pass tramite lo stesso sito web oppure con l’app Immuni.

