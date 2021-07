I vip scelgono la Puglia come meta turistica. Dopo Chiara Ferragni con il marito Fedez che durante la scorsa settimana hanno passato qualche giorno in una lussuosa masseria a Savelletri, è il turno dell’attore turco Can Yaman.

Yaman, noto soprattutto per la sua interpretazione in tv nel telefilm DayDreamer – Le ali del sogno, ha trascorso invece qualche giorno in una masseria a Otranto. Anche in questo caso si è trattato di una struttura a cinque stelle.

Eletto nel 2019 come uomo dell’anno dal periodico GQ, l’attore non si è tirato indietro nello scattare selfie con qualche fan, che hanno subito approfittato della sua presenza per immortalare l’attimo. La Puglia, di fatto, continua ad essere meta dei vip che scelgono masserie extra lusso per le proprie vacanze, anche brevi, raccontando la regione sui propri sociale, in particolare su Instagram.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.