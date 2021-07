Torna puntuale come ogni weekend il traffico sulla statale 16 direzione sud. Il popolo dei vacanzieri del fine settimana, non trova pace sulle strade e le code chilometriche sono cominciate dalle primissime ore di questa mattina. Il caldo che, come promesso dalle previsioni, non molla la nostra città ha spinto i baresi, e non solo, a scegliere comunque la via del mare, nonostante i consueti tempi biblici prima di arrivare a destinazione. Pur di arrivare a mare, bisogna quindi armarsi di pazienza e non pensare al ritorno, alle code e alle lunghe attese in auto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.