È disponibile al link https://www.teatropubblicopugliese.it/tr_avviso-pubblico-per-la-raccolta-di-progetti-di-realizzazione-e-istallazione-di-luminarie_791.html l’avviso pubblico per la raccolta di progetti di realizzazione e installazione di luminarie per la creazione di istallazioni artistiche originali nei Comuni pugliesi dall’estate fino a Natale.

Si tratta del primo di tre avvisi pubblici – seguiranno infatti un avviso rivolto ai fuochisti, per la realizzazione di spettacoli pirotecnici in coincidenza con riti e momenti importanti per le comunità locali e un avviso rivolto alle bande da giro storiche, per rilanciare una delle espressioni più originali e autentiche del genio pugliese – disposti dalla Regione Puglia sezione Turismo per realizzare una programmazione diffusa nei comuni pugliesi che valorizzi alcuni dei tratti distintivi della cultura e delle tradizioni regionali più riconosciuti e apprezzati nel mondo.

L’avviso, che si inserisce nelle azioni previste dai due piani strategici, il Piano Strategico del Turismo – Puglia365 ed il Piano Strategico della Cultura – PIIIL culturainpuglia, è rivolto a soggetti che operino in partenariato con i comuni e ha una dotazione finanziaria di 730mila euro. Gli obiettivi mirano a promuovere l’offerta turistica regionale; consolidare circuiti territoriali virtuosi attraverso il coinvolgimento degli enti locali ed in particolare dei comuni, al fine di costruire un paniere di prodotti turistici che risulti attrattivo e competitivo, rafforzare il brand Puglia attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente nella regione e migliorare e qualificare le condizioni di fruizione del territorio e dei suoi attrattori, completando l’offerta con un’adeguata informazione e promozione della stessa.

I progetti presentati dovranno essere realizzati sul territorio pugliese nel periodo compreso tra il mese di agosto 2021 e gennaio 2022, a partire dalla data di comunicazione dell’esito della presente procedura. Informazioni, modalità e tempistiche di partecipazione sul sito web www.teatropubblicopugliese.it.

