Lo spettacolo delle Frecce Tricolori previsto a Giovinazzo e Molfetta per il 7 e l’8 agosto è stato rinviato. Le frecce avrebbero sorvolato il cielo delle due città marittime nel primo weekend del mese offrendo uno spettacolo ai cittadini che si sarebbero riversati sul litorale per assistere.

Complice del rinvio l’emergenza sanitaria, in particolare il continuo aumento del numero dei contagi che fa mantenere costantemente in allerta i campanelli d’allarme dei cittadini e delle istituzioni. Il rischio del contagio dovuto alla possibilità di cospicui assembramenti ha spinto i sindaci di Giovinazzo e Molfetta, rispettivamente Tommaso Depalma e Tommaso Minervini, a scrivere all’Aeroclub Bari per certificare la rinuncia allo spettacolo e fare dunque dietro front.

“La situazione pandemica – hanno scritto i due sindaci – ancorché contenuta, non si è risolta in forma tale da garantire la sicurezza per coloro che avrebbero partecipato per ammirare le evoluzioni aeree. Quindi agli scriventi sembra assolutamente giusto evitare che si possano verificare fenomeni di contagio incontrollato alla luce della sicura grande affluenza all’evento” – hanno concluso.

Si tratta, di fatto, del secondo rinvio. Il primo nel 2020, quando i numeri dell’emergenza sanitaria erano altrettanto allarmanti. Adesso si dovrà attendere probabilmente l’anno prossimo per poter assistere nuovamente allo spettacolo tanto atteso dai cittadini.

