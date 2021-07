Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dai carabinieri di Modugno, finalizzati al rinvenimento di armi ed esplosivi nelle campagne e casolari abbandonati, i militari con il supporto dei cinofili hanno passato al setaccio diversi poderi, casolari e pertinenze agricole, ubicate nelle campagne a confine tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari.

In particolare, nel corso di una perquisizione eseguita presso una masseria di proprietà di una anziana, gli operanti hanno rinvenuto all’interno di uno scantinato, una pistola semiautomatica cal. 7,65 di provenienza slava, matricolata, completa di serbatoio contenente 5 cartucce e perfettamente funzionante, 15 cartucce cal. 7,65, 9 cartucce per fucile cal. 16, nonchè 3 contenitori in latta contenenti ben 950 grammi di polvere da sparo.

Il materiale, dopo le operazioni di messa in sicurezza, è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti finalizzati ad appurarne la provenienza, mentre la donna, proprietaria dell’immobile, è stata denunciata in stato di libertà per la detenzione illegale. E’ di notevole importanza l’attività svolta dai Carabinieri considerato che quanto rinvenuto poteva essere sicuramente utilizzato per la commissione di gravi reati contro l’incolumità pubblica e individuale.

