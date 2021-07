Prima nazionale ad Alberobello per l’omaggio ad Enrico Caruso nell’anno del 100mo anniversario dalla scomparsa. Danilo Rea sarà al piano per uno spettacolo evento che si terrà domenica 1° agosto in piazza Sacramento nella splendida cornice del Trullo Sovrano (ore 21.00). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La serata rientra nel cartellone «Trulli Viventi- Estate 2021», il calendario di manifestazioni curato dall’amministrazione comunale Dalla collaborazione tra Comune e società di produzioni Ergo Sum, nasce l’idea di un evento eccezionale che vede protagonista uno tra i principali interpreti della scena artistica: Danilo Rea, il pianista di fama internazionale tra le stelle più brillanti del panorama musicale, la cui vera anima jazz si fonde da sempre con la ricerca e la passione, inesauribili.

Danilo Rea appassionato di libera improvvisazione, in questo concerto offre spunto per un viaggio tra le arie celebri delle grandi opere liriche, improvvisate (appunto) e ri-arrangiate.

