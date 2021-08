Da domani 2 agosto la Gazzetta del Mezzogiorno non sarà in edicola. Ed è forte il messaggio lanciato dai giornalisti della storica testata barese: “Ecco a voi la prima pagina. Cari lettori, il nostro è solo un arrivederci, con la speranza di ritornare tra le vostre mani il più presto possibile”.

L’appello del direttore Michele Partipilo: “Mi rivolgo a voi, uomini e donne delle istituzioni, voi che avete in mano le sorti del nostro giornale e delle nostre famiglie, a fare ogni sforzo, a spendere ogni residua energia perché la Gazzetta resti in edicola. Non solo lunedì, ma fino a quando lo vorranno le genti di Puglia e Basilicata”.

“L’interruzione delle pubblicazioni – spiegano la Federazione nazionale della Stampa italiana e le Associazioni regionali di Stampa di Puglia e di Basilicata – è il risultato di una scelta della Ledi srl, società che gestisce provvisoriamente la testata da dicembre 2020 per effetto di un contratto con la curatela fallimentare della Edisud spa. Per quanto legittima perché rientra nell’esercizio della libertà imprenditoriale, tale scelta risulta incomprensibile”.

