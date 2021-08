Grave incidente ieri pomeriggio a Barletta. Una motocicletta per cause ancora da verificare è finita fuori strada. Per il guidatore non c’è stato niente da fare, un 36enne, mentre la passeggera, 29enne, è attualmente in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.