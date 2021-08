“È come se stessero cercando di uscire da un edificio in fiamme”. Brett VandenHeuvel, ricercatore per un’associazione che monitora il fiume interessato, ha cercato di descrivere come vivono i pesci in questione. Questi, che si trovano nel fiume Columbia, sono vittime dell’elevata temperatura dell’acqua, causata dall’ondata di caldo che attualmente infuria nel nord-ovest degli Stati Uniti.

La temperatura dell’acqua era di circa 21°C, una temperatura micidiale per questi pesci se esposti per lunghi periodi di tempo. Uno di loro è anche coperto di ferite. Secondo il team di ricerca, il pesce non è sopravvissuto. E non sarebbe l’unico a morire in queste condizioni. “Nuotare in un’acqua così calda è come un essere umano che corre una maratona a temperature superiori a 40 ° C. La differenza è che un umano ha una scelta, ma questi salmoni devono. O ci riescono o muoiono”, riassume Brett VandenHeuvel.

