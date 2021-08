Dalla tragedia in Salento con tre feriti, alle fiamme nel Salento che hanno divorato altri 14 ettari di vegetazione. Ancora, arriva la notizia ufficiale: la Fiera del Levante quest’anno non si farà. E poi l’arresto di un usuraio a Cerignola che chiedeva alla sua vittima sino a 26mila euro al mese sino ad arrivare all’ennesimo problema sull’affidamento di Torre Quetta. Ancora emergenza caldo nella nostra regione mentre la settimana si chiude con una pessima notizia per lo storico quotidiano pugliese La Gazzetta del Mezzogiorno.

Domenica 25 luglio – Tragedia in Salento in una casa vacanza

Lunedì 26 luglio – Dopo Alimini ancora fiamme nel Salento

Martedì 27 luglio – La storica Campionaria pugliese quest’anno non sarà inaugurata

Mercoledì 28 luglio – La vittima ha pagato sino a 26mila euro al mese

Giovedì 29 luglio – Torre Quetta non trova pace, ancora problemi su affidamento

Venerdì 30 luglio – Il caldo non molla la nostra regione. Temperature oltre i 40 gradi

Sabato 31 luglio – Incerto il futuro dello storico quotidiano pugliese

