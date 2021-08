A San Girolamo durante la campagna elettorale del 2019 fu promessa un’area giochi sul lungomare. Con tanto di cartello e rendering. Dopo 3 anni qualcosa si è mosso, ad annuncialo il comitato di residenti.

In via Tomasicchio, zona waterfront, nascerà un’area giochi per bambini. La giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per un importo complessivo di 180mila euro.

L’intervento prevede la realizzazione di nuovo marciapiede, aiuole, muretti di contenimento e di gradinata rivestita in pietra, impianto di irrigazione, piantumazione di alberi, siepi e cespugli, installazione di una fontanina e di cestini portarifiuti, realizzazione di pavimento smorzacaduta ed installazione ludiche.

