Anche i vaccini vanno in vacanza. Il calendario disposto dalla Asl Bari (in basso) mostra come non sarà possibile vaccinarsi né in Fiera del Levante né nell’hub di Catino nei giorni di Ferragosto. Quindi la campagna anti Covid subirà un inevitabile rallentamento, e preoccupa il conto alla rovescia per il rientro a scuola sempre più vicino.

Nel dettaglio, a Bari, dopo la chiusura dei palazzetti dello sport: il centro della Fiera del Levante da circa 2 mila inoculazioni al giorno chiude il 14 e il 15 agosto. L’hub di Catino invece non sarà operativo per dieci giorni, dal 12 al 22, ma anche la domenica successiva. Nello stesso periodo porte chiuse anche a Valenzano, Corato, Bitonto, Grumo.

