L’ondata di calore sembra allentare la presa. In particolare, nella giornata di domani, per Bari è previsto bollino giallo, mentre per quella di giovedì 4 agosto, bollino arancione.

Nello specifico, per la giornata di mercoledì, le temperature oscilleranno dai 27 ai 35 gradi. In quella di giovedì dai 30 ai 37, con una temperatura massima percepita di 39 gradi. Il picco è previsto per le ore 14, momento in cui il termometro segnerà quasi 40 gradi, con condizioni parzialmente meno rischiose rispetto a quelle previste dal bollino rosso.

Le ondate di calore, ricordiamo, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

