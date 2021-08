Nel pomeriggio di domenica, presso il Molo Sant’Antonio, i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato due cittadini georgiani.

Pregiudicati, rispettivamente di 25 e 30 anni che erano in possesso di una tavola da surf denunciata come rubata da alcuni giorni. Dopo il riconoscimento del bene rubato da parte del legittimo proprietario, i due giovani sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

Sempre i poliziotti nel primo pomeriggio di sabato, a Poggiofranco, sono intervenuti per una segnalazione, giunta sul 113, di due soggetti molesti presso un noto centro commerciale; sul posto gli agenti hanno fermato e controllato due cittadini marocchini, un 42enne, incensurato, ed un 51enne, pregiudicato con foglio di soggiorno scaduto nel 2019.

I due uomini hanno reagito nervosamente resistendo agli agenti durante le fasi del controllo di polizia, fino al punto di essere entrambi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale; il 51enne è stato inoltre messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

