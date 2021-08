Tra i nove pazienti pugliesi ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 ci sarebbe anche un vaccinato con doppia dose. Si tratta, come ha sottolineato all’Ansa l’assessore alla Sanità pugliese Pier Luigi Lopalco, di una persona “anziana con diverse patologie croniche”.

“Più aumenta la copertura vaccinale – ha spiegato Lopalco – più aumenta la quota di vaccinati fra i casi di malattia. Paradossalmente, quando saranno vaccinati tutti, la quota di casi vaccinati sarà il 100%. Importante, dunque, rapportare il numero di vaccinati ospedalizzati al numero assoluto di ricoveri. In presenza di coperture vaccinali alte i ricoveri in senso assoluto calano, anche se fra i ricoveri la percentuale di vaccinati può persino aumentare” – ha spiegato l’assessore.

Un fenomeno, ha sottolineato “che non è segno di bassa efficacia della vaccinazione. Segno di bassa efficacia sarebbe una elevata quota di ricoveri in senso assoluto rispetto all’epoca prevaccinale” – ha concluso.

