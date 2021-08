“Se non aumenta la possibilità del trasporto, diventa complicato assicurare il corretto svolgimento delle lezioni”. E’quanto dichiarato dal sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro intervenuto sul tema scuola.

“Se resta una capacità di trasporto più bassa, non ci sarà la possibilità di aumentare a dismisura i mezzi di trasporto e quindi l’unica possibilità è scaglionare gli orari – ha sottolineato Decaro – le scuole non vogliono scaglionare gli orari perché rivendicano, anche legittimamente, la loro autonomia scolastica, che però dovrebbe essere limitata al piano degli studi e non all’orario in cui si entra” – ha proseguito.

“Per noi sindaci – ha dichiarato infine – se ci troviamo nella stessa condizione dell’anno scorso, il rischio è trovarci di nuovo con la didattica a distanza e questo sarebbe un problema” – ha concluso.

