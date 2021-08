Strade del rione Libertà piene di rifiuti. La denuncia è dei residenti, stanchi di passeggiare su marciapiedi pieni di cartacce e di rifiuti di ogni tipo. Senza considerare ciò che viene lasciato attorno ai cassonetti, per giorni. “E’ una situazione insostenibile – denunciano i residenti – ma perché nessuno del Comune non viene qui a farsi una passeggiata e a rendersi conto della situazione? Ci sono strade, nella zona attorno a piazza Redentore, ma un po’ ovunque che non vengono spazzate per giorni. Sempre per il principio che il Libertà è un quartiere di serie B?”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.