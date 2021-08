Gli assistenti di volo Wizz Air si occupano in particolare di: fornire un eccellente servizio ai clienti; creare un’atmosfera amichevole a bordo; gestire le vendite in volo; eseguire le procedure relative alla sicurezza in volo dei passeggeri; dare assistenza ai passeggeri durante il volo.

Per candidarsi al lavoro di assistente di volo Wizz Air e partecipare ai recruitment day che si svolgeranno in Italia è necessario compilare il form online in base alla sede di proprio interesse.

età uguale o superiore a 18 anni; altezza minima 165 cm per le donne e 175 cm per gli uomini, con braccio che se tenuto in alto permette di raggiungere 210 cm mentre si è in punta di piedi; diploma di scuola superiore; inglese parlato e scritto fluente, la conoscenza della lingua italiana è un plus; possesso del passaporto valido senza limitazioni (minimo 6 mesi); puntualità e cura della persona; saper nuotare; disponibilità a raggiungere la base prescelta (aeroporto) entro un’ora dalla comunicazione per imbarcarsi e partire per il viaggio; non avere tatuaggi e/o piercing visibili sul corpo quando si indossa l’uniforme; avere una buona vista, chi ha una prescrizione di ipermetropia superiore a 4 diottrie o di miopia inferiore a 4 diottrie è improbabile che possa superare la visita medica obbligatoria.