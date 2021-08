Dimissioni in massa nel cda di Aeroporti di Puglia. Il presidente Tiziano Onesti, il vicepresidente Antonio Vasile e la consigliera Conte hanno lasciato l’incarico durante l’ultima riunione del cda, questo per favorire un ricambio al vertice: il loro incarico era scaduto nel 2020. Ora spetterà al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano scegliere i successori, che dovranno riprendere in mano una situazione non facile dopo il buco di quasi 20 milioni di euro registrato nel 2020 a causa della pandemia.

Nuovo cda anche in Aqp: il presidente Simeone Di Cagno Abbrescia, come anticipa Telenorba, andrà alla neo Fondazione Aqp e probabilmente sarà sostituito da Domenico Laforgia, ex rettore dell’Università di Lecce. Francesca Portincasa diventerà il nuovo direttore generale.

