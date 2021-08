Il processo di verifica delle Certificazioni verdi Covid prevede dal 6 agosto anche l’utilizzo della app di verifica nazionale “VerificaC19” sul proprio smartphone. L’app consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. Infatti l’obbligatorietà del green pass, anche in zona bianca, permetterà l’accesso: ai locali come bar e ristoranti per la consumazione al tavolo al chiuso. A cinema e musei, teatri, luoghi di cultura generici e concerti, con spettacoli anche all’aperto e pubblico distanziato di almeno un metro. Anche parchi tematici e di divertimento.

Inoltre riguarda concorsi pubblici, attività al chiuso quali palestre e piscine, centri benessere e termali, sport di squadra, competizioni anche in strutture ricettive. Eventi, sagre, fiere, convegni e congressi. Sale gioco, bingo e sale scommesse. Attività al chiuso in centri sociali, culturali e ricreativi. Mentre sono esclusi i centri educativi per l’infanzia e i centri estivi.

Come avviene la verifica – La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato e mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione – I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

