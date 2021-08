Un camion carico di uva, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato poco fa sulla statale 16 in direzione Foggia, all’altezza dello svincolo Bari – Japigia. Il carico del mezzo pesante ha invaso la careggiata e ha paralizzato il traffico. L’autista è bloccato tra le lamiere in attesa di soccorso.