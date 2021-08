Prosegue il laboratorio di storytelling con i ragazzi di Chiccolino di Bari che hanno lavorato con barattoli, tappi e sughero, realizzando simpatici posacenere, che saranno installati sul lungomare IX Maggio. Il materiale di riciclo ha preso forma e quelle piccole opere d’arte parlano di riuso, ecologia e tutela dell’ambiente.

Il Centro diurno polifunzionale per minori a rischio di devianza e dell’area penale, punta a creare uno spazio di accoglienza ed opportunità di aggregazione per minori e giovani in un’ottica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.