Sono 27 su 50, i positivi in un campo scout di Noci. Ad annunciarlo il sindaco Domenio Nisi. “La situazione – spiega il primo cittadino – è attenzionata con estremo scrupolo da parte del Dipartimento di Prevenzione che ha già avvertito gli interessati e dato disposizioni circa lo stato di isolamento fiduciario di tutte le famiglie interessate. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno ricevuto disposizioni di isolamento dal Dipartimento: osservate scrupolosamente le indicazioni ricevute e non uscite di casa, in attesa che tutte le procedure di tracciamento siano concluse e che vengano sottoposti a tampone tutti coloro che saranno ritenuti contatti a rischio.

Raccomando con forza anche a coloro che sono risultati negativi e alle loro famiglie – scrive ancora – di essere rigorosi, di osservare tutte le cautele del caso e di evitare di avere contatti con altre persone. C’è bisogno che questa situazione, benché attenzionata dalle autorità sanitarie preposte, non sia sottovalutata da nessuno.