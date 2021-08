Sono ancora in corso di accertamento le cause di un incidente stradale che si è consumato questa mattina sulla statale 16 all’altezza di Capitolo. Tre le auto coinvolte, una si è schiantata all’altezza del panificio dell’Assunta. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno lavorato per estrarre dalle auto le persone coinvolte nell’incidente: non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto anche gli operatori del 118 e la polizia.

