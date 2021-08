Nuovo appuntamento per i giovani spettatori della rassegna Arena Kismet per le famiglie, in programma giovedì 5 agosto nell’Arena Kismet, lo spazio all’aperto da 200 posti al Teatro Kismet di Bari (Strada San Giorgio martire, 22 F).

Giovedì 5 agosto alle ore 21 è in programma l’appuntamento dedicato alle famiglie e al pubblico dei più piccoli, Mio fratello rincorre i dinosauri’ con Christian Di Domenico (produzione Arditodesìo). Una storia commovente che racconta la disabilità attraverso la voce di Giacomo, che descrive il rapporto con il fratello Down Giovanni. Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia dopo avere letto l’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, best seller Einaudi.

Perché Christian è padre e anche lui, come tutti coloro che hanno figli, si sono chiesti un giorno: “e se mio figlio nascesse con un cromosoma in più?” Uno spettacolo che non dà risposte, ma apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza e con candore, con simpatia, senso dell’umorismo ma anche con la consapevolezza che avere un figlio Down può diventare un problema.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.