Incendio questo pomeriggio in zona Marconi, vicino alla pineta di San Francesco, nel terreno per anni utilizzato per il circo. Sul posto vigili del fuoco: la nube è altissima e sta preoccupando anche i residenti della zona, così come il vicino vivaio. Il fumo ha invaso anche la strada di collegamento tra il quartiere San Girolamo e Marconi. La speranza è che le fiamme vengano arginate al più presto. Non si conoscono ancora le origini del rogo.

Aggiornamento ore 1830. La situazione è tornata sotto controllo. Fiamme spente e non si sono registrati ulteriori danni.

