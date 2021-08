Ricoverata in terapia intensiva una 37enne barese al Policlinico di Bari. La donna – come riporta Telebari – incinta alla 30esima settimana di due gemelli, era già ricoverata al Policlinico per polmonite dopo che le era stata riscontrata la positività al Covid. Le sue condizioni sono andate peggiorando tanto che è stato necessario subito un parto cesareo. I due piccoli sono ora nel reparto di terapia intensiva neonatale. Mentre la donna è ancora in terapia intensiva come confermano a Borderline24 fonti del Policlinico. La 37enne non si era ancora vaccinata perché aveva preferito rinviare a dopo il parto.

