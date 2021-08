La Ssc Bari ha presentato le divise per la stagione di Serie C 2021/2022. “Figli di Bari, fratelli d’Italia”, lo slogan per i lancio delle divise Kappa: bianca in casa, rossa per le trasferte e la terza maglia verde.

Il nome della maglia, unito al suo design che richiama le storiche maglie biancorosse, rappresenta il concetto di fede sportiva e legame con la squadra. Il contrasto tra il bianco e il rosso delle maniche raglan rimarca l’appartenenza alla città, riprendendo i due colori presenti sullo stemma comunale della città di Bari. I tessuti sono ultra leggeri e la tecnologia KombatTM System offre ancora più elasticità e comfort.

Cambiano i main sponsor. Addio a Peroni, Sorgesana e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Per il momento al loro posto subentrano Amata (acqua) e la catena di supermercati Decò.

