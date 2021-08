A Bari e provincia i contagi Covid aumentano ma più lentamente rispetto ad altre zone d’Italia. I dati Gimbe sui positivi ogni 100mila abitanti posiziona la provincia Barese – in zona bianca – tra le ultime 10 a quota 23 per la statistica dell’incidenza (immagine in basso).

Come la città metropolitana di Bari è a quota 23.3 al nono posto, preceduta da Chieti (23.2) e seguita da Aosta (24.2). La provincia con meno contagi è Campobasso (incidenza 13.5) mentre preoccupa in vetta Cagliari che ha raggiunto il picco di 281.8.

In due giorni i contagi Covid a Bari sono aumentati del +36%. L’ultimo report del Comune di Bari, – dati aggiornati al 26 luglio – sono 172 le persone in isolamento (erano 83 il 24 luglio) di cui 111 positive (erano 41 i casi accertati due giorni prima). Le famiglie con almeno un isolato sono 300. In crescita anche l’incidenza (positivi ogni 100mila abitanti) a quota 18, una delle province che restano nella parte bassa della classifica.

