E’ di due feriti, il bilancio di un incidente stradale che si è consumato nella notte nel pieno centro di Galatone. Un’Audi A3 si è scontrata con violenza con una Vespa. A bordo del mezzo a due ruote si trovavano due ragazzi del posto, il conducente di 15 anni e il passeggero di 14.

L’impatto è stato frontale, proprio all’altezza del cofano, e i due hanno fatto un volo, cadendo malamente per terra, e riportando diverse lesioni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, con codice rosso. Le lesioni del 15enne si sono rivelate meno serie, a differenza dell’amico più giovane, per il quale al momento i medici si sono riservati la prognosi. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri intervenuti per avviare i rilievi.

