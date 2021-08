Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro della 20 km di marcia. Per l’Italia è il settimo oro. La medaglia d’argento è stata vinta dal giapponese Koki Ikeda, il bronzo dal Toshikazu Yamanishi

La gara si è svolta a Sapporo, il corridore di Palo del Colle (Bari), ha staccato i due giapponesi nell’ultimo chilometro. “Che emozione – scrive sui social il sindaco Tommaso Amendolara – Che gara. Il ragazzo di Palo del Colle vince l’oro! Palo del Colle è orgogliosa di te! Ti aspettiamo per festeggiare”.

“È un grande orgoglio per la terra di Bari poter festeggiare la vittoria straordinaria di Massimo Stano che ha conquistato la medaglia d’oro nella marcia dei 20 km – commenta il sindaco metropolitano Antonio Decaro –. Nato a Grumo Appula, cresciuto a Palo del Colle e allenatosi a Molfetta, Massimo Stano è un figlio di questa terra e la sua determinazione nella vittoria di oggi ne è la dimostrazione più lampante. In queste settimane la Puglia ha dato grande sfoggio dei suoi talenti sportivi che da tempo irrobustiscono le file delle nostre squadre nazionali. Con Massimo Stano, la Puglia conquista la sua terza medaglia ai giochi di Tokyo e non possiamo che essere contenti. Questo credo che sia un importante risultato anche per tutte le federazioni territoriali, le associazioni e i circoli sportivi che, nonostante le difficoltà, portano avanti le attività sportive, si prendono cura dei nostri ragazzi e sono portatori di valori sani che in queste Olimpiadi i nostri atleti hanno rappresentato”.

Foto italian team

