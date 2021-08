Il video è diventato subito virale ed è stato pubblicato da Welcome to Favelas: ritrae l’ex assessore alla polizia locale, Matteo Tanzarella, ad Ostuni alle quattro del mattino che scende in strada con un bastone e rompe uno stereo acceso dai ragazzi che si stanno intrattenendo fino alle prime ore del mattino nella piazza. “Io devo andare a lavorare”, urla l’ex assessore che si allontana poi con il bastone in mano, tra lo sgomento dei presenti. “Questa non è una discoteca – urla ancora – sono le 4, io domani mattina devo andare a lavorare”. Il video ha fatto subito il giro del web.

