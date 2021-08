I dispositivi di ventilazione realizzati dal gigante dell’elettronica olandese Philips, che erano già stati richiamati dalla società alla fine del mese scorso in un’operazione su larga scala, sono considerati pericolosi. Secondo la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti esiste il rischio di lesioni gravi o morte, associati alla schiuma in alcuni dispositivi. I dispositivi interessati includono PAP a due stadi, CPAP e ventilatori meccanici, che vengono utilizzati per l’apnea notturna e altre condizioni respiratorie. La maggior parte sono prodotti DreamStation, ha affermato la società. L’esposizione a particelle di schiuma potrebbe causare mal di testa, irritazione, infiammazione, problemi respiratori e possibili effetti tossici e cancerogeni, così come ipersensibilità, nausea e vomito.

La schiuma di poliuretano “fonoassorbente” utilizzata per assorbire il rumore in questi dispositivi ha dimostrato di presentare un rischio per gli utenti a causa del modo in cui la schiuma può “scomporre” in particelle, che possono essere ingerite o inalate. Un altro rischio, è che la schiuma può emettere gas da alcune sostanze chimiche. Philips non ha segnalato alcun decesso associato ai suoi dispositivi richiamati mentre secondo la FDA, 61 incidenti e 25 lesioni sono stati causati da questi dispositivi. In totale, Philips ha venduto tra i tre e i quattro milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo che devono essere sostituiti o riparati. L’azienda ha già messo a disposizione centinaia di milioni di euro per questo scopo. Si tratta principalmente di dispositivi con mascherine indossate dai pazienti durante la notte per prevenire l’apnea notturna.

A giugno, il gruppo ha lanciato un richiamo mondiale su questi dispositivi di ventilazione meccanica, a causa di un possibile problema con “schiuma fonoassorbente presente in questi dispositivi medici”. Ha poi spiegato che questo difetto potrebbe causare irritazione (pelle, occhi e vie respiratorie), reazioni infiammatorie, asma e, in caso di esposizione a lungo termine, potrebbe causare effetti negativi su altri organi (come i reni e il fegato) e un rischio cancerogeno. L’Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari (FAMHP) ha già pubblicato un avviso sul proprio sito Web il 20 luglio. Indica che sono stati segnalati problemi di sicurezza, ma che non vi sono gravi rischi acuti per la salute derivanti dall’uso di questi dispositivi.

