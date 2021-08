Terminati i lavori della nuova via Amendola. Lo annuncia il sindaco Antonio Decaro in una diretta notturna su Facebook. Mancano solo la verniciatura della pista ciclabile e la.sistemazione di qualche panchina. La strada realizzata è a quattro corsie, con spartitrattifco, pista ciclabile , 80 alberi, 45 telecamere a tutti gli incroci, tre rotatorie. Eliminati diversi semafori. “I lavori dovevano durare due anni – spiega Decaro – ma sono durati tre anche perché di mezzo c’è stata una pandemia , mi dispiace per i disagi e i problemi ma oggi restituiamo una strada nuova, un asse di scorrimento e di attraversamento per raggiungere il centro cittadino. Completeremo il raddoppio per arrivare da viale Einaudi al ponte di via Omodeo, stiamo cercando di recuperare le risorse”.

