Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia. In tarda serata, dopo un segnalazione giunta sul numero d’emergenza 113, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un’abitazione privata in zona Stanic, dove un uomo 47enne aveva malmenato la moglie 39enne, costringendola a sottoporsi alle cure del caso in Pronto Soccorso; sul posto gli agenti hanno deferito il responsabile all’Autorità Giudiziaria competente per maltrattamenti in famiglia, applicando alla vittima le tutele previste dal Codice Rosso. La donna, a seguito delle percosse subite, ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.