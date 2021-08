Nel quartiere Poggiofranco, gli agenti della volante di zona, dopo numerose segnalazioni giunte sul numero d’emergenza 113, sono intervenuti in un noto supermercato per un cliente che ripetutamente si rifiutava di indossare la prevista mascherina di protezione all’interno del locale, nonostante ripreso dal personale e dagli altri avventori. All’uomo, un canosino classe ‘84, è stata così contestata la sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di contenimento COVID-19.

