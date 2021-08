Il tasso settimanale, infatti, si attesta ad un livello di 17,1 casi per 100mila abitanti rispetto ai 19,3 di sette giorni fa. Le nuove positività risultano stabili o rallentano nella maggior parte dei 41 comuni dell’Area metropolitana. A Bari aumentano i casi: 82 in una settimana (dal 26 luglio al primo agosto) contro i 67 della precedente (dal 19 luglio al 25 luglio) e i 24 di tre settimane fa (dal 12 al 18 luglio).

Nei sette giorni compresi tra il 30 luglio e il 5 agosto scorso sono stati somministrati quasi 66mila vaccini, per il 67% seconde dosi. Complessivamente, dall’inizio della campagna, nel territorio barese sono state eseguite oltre 1 milione e 635mila vaccinazioni. La copertura vaccinale, assicurata con almeno la prima dose, ha raggiunto 8 cittadini baresi su 10 (80%) con età pari o superiore a 12 anni, mentre il 67% ha completato il ciclo di immunizzazione.

La ASL Bari registra percentuali ragguardevoli in tutte le classi d’età. Gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose ammontano al 94%, con l’85% completamente immunizzato. In forte incremento anche le coperture nelle fasce d’età inferiori: più della metà dei 12-19enni (51%) è già stato vaccinato con prima dose, così come il 69% dei 20-29enni, il 70% dei 30-39enni, il 78% dei 40-49enni e l’87% dei cittadini tra 50 e 59 anni.

