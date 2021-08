Fiamme nel parco di divertimenti Miragica a Molfetta, chiuso dal 2018. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato intorno all’una di notte: a fuoco pannelli, lastre in gomma, vari rifiuti. Il rogo si è sviluppato molto velocemente anche a causa della vegetazione incolta rimasta tra i viali del parco chiuso da anni. A gennaio il tribunale di Brescia aveva aperto anche la procedura di fallimento della società che gestiva il parco.

