Ottavo oro per l’Italia alle Olimpiadi, il quarto dall’atletica leggera. Antonella Palmisano, di Mottola, in provincia di Taranto, nel giorno del suo compleanno ha vinto la 20 km di marcia. L’azzurra ha condotto la gara sempre in testa staccando nel finale le avversarie e chiudendo in 1.29.12 nei 31 gradi, con il 64% di umidità di Sapporo. L’azzurra bissa l’oro del pugliese Massimo Stano di ieri sempre nella 20 km di marcia maschile. E’ la prima volta che l’Italia vince l’oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade.

Con l’oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l’Italia sale a quota 36 medaglie complessive alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960. (foto italia team )

