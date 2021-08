Negli ultimi giorni, attesa la necessità di arginare il fenomeno dei furti d’auto, dei borseggi e dei danneggiamenti nel parcheggio e nelle aree attigue al Castel del Monte, spesso ai danni dei tanti ignari turisti stranieri, la Questura di Barletta Andria Trani, in stretta sinergia operativa con specialistiche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, ha disposto ed effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio nella zona descritta e, più ad ampio raggio, nell’agro andriese; servizi volti a scongiurare l’ulteriore perpetrarsi di reati predatori.

Sono state impiegate oltre 15 pattuglie automontate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito. L’articolato e capillare dispositivo di controllo del territorio ha reso possibile l’identificazione di oltre 150 individui, alcuni con precedenti di polizia, e sono stati sottoposti a vaglio preventivo e investigativo più di 60 veicoli a motore, anche grazie all’apporto del “Sistema Mercurio”, piattaforma in dotazione della Polizia di Stato per l’implementazione dei servizi di controllo del territorio. Le mirate attività di controllo del territorio proseguiranno nelle prossime settimane con immutata determinazione esecutiva.

