Gli studenti universitari di Bari saranno tutti vaccinati nel più breve tempo possibile. Lo comunica in un post Facebook il movimento studentesco Up. “Dopo numerosi incontri con il direttore dell’ASL di Bari Antonio Sanguedolce – scrivono – finalmente siamo riusciti a trovare una via che velocizzi la campagna vaccinale degli studenti dell’Università degli Studi di Bari, nell’ottica di essere vaccinati prima dell’inizio del nuovo anno accademico.