La denuncia al sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook: sotto accusa il degrado in cui versa il giardino Mimmo Bucci nel rione Libertà. Tra le panchine e nelle aiuole ci sono tantissimi rifiuti abbandonati. “Questo sarebbe il giardino di Mimmo Bucci – denuncia una residente a Decaro – secondo lei un giardino che viene frequentato da bambini ragazzi e anziani è regolare che devono stare in questa sporcizia? Gli spazzini che fine hanno fatto? Da oltre un mese non viene pulito: Decaro veda di intervenire per questa situazione critica”. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.